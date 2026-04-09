巨人は４月１１日に３７歳の誕生日を迎える丸佳浩外野手と、１２日に２４歳の誕生日を迎える中山礼都外野手の「誕生祭」を、１０日（金）から２０日（月）まで開催する。球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ（２０ゲート横）で記念グッズの販売や直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する。誕生祭定番のジャカードフェイスタオルなどを販売する