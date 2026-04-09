体操界初のプロチーム「ハヤブサＳＣ」は４月９日、都内で所属選手発表会見を行った。同クラブは、ハヤブサ財団代表理事の畑慎也氏、２００４年アテネ五輪の団体総合金メダルの水鳥寿思氏を発起人として昨年１２月に発足。その後、選手を募集し、２４年パリ五輪団体総合金メダリストの萱和磨、谷川翔が参加し、活動をスタートさせた。会見に出席した畑代表は「体操界に新しい風を吹き込めるように頑張りたい」と意気込みを語った