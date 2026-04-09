イタリア車を偏愛するエンスー英国在住のジュゼッペ・ミネッティさんは、1973年式ランチア・フルビア1.3Sのハンドルを握って、ロンドンで過ごす夏を楽しみにしている。【画像】コンパクトな上級クーペでイタリアン・クラシックを堪能する【ランチア・フルビアを詳しく見る】全28枚「ロンドンの冬はそれほど厳しくありませんが、路面が滑りやすくなったら、絶対にこのクルマでドライブに出かけるつもりです。砂利道や凹凸のある路