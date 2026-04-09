10日の中日戦（バンテリンドーム）で先発する村上頌樹投手（27）が、竜倒へ気合を入れた。中日戦は24年7月26日（甲子園）から目下7連勝中。昨年も6試合に登板し、4勝0敗と好相性を誇る。バンテリンドームでも1勝0敗とマウンドにも違和感はない。「先発としての仕事はしっかり果たしたい」今季からバンテリンドームでは外野テラス席「ホームランウイング」が登場。右中間と左中間では本塁から最深部までの距離が116メートルか