森永乳業の新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズが、味わいとパッケージデザインを刷新し、13日から全国でリニューアル発売される。東海・北陸エリア限定でスタートし、SNSでも話題を集めてきた商品が、ついに全国展開へと拡大する。【画像】チョコをスプーンで割る新体験！「バリッチェ」「バリッチェ」は、カップの天面を覆う分厚いチョコをスプーンで“バリッ”と割ってから食べる体験型アイス。割る瞬間の