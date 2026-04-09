ボートレース福岡で11日に開幕する「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」に出場する竹下大樹（福岡）らPR隊が9日、スポニチ西部総局を訪れた。初日、2日目の12Rでは、シリーズの中核を担う12人によるダブルドリームが組まれ、初日は（1号艇から）西山貴浩、菊地孝平、宮地元輝、新田雄史、磯部誠、篠崎仁志、2日目は茅原悠紀、瓜生正義、末永和也、中島孝平、深谷知博、菅章哉が登場する。春の福岡水面を舞台に熱