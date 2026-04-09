今年1月、埼玉県川口市でベトナム国籍の男性から金を奪う目的で暴行し、死亡させたとして、ベトナム国籍の男女6人が逮捕されました。強盗致死の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のレ・クアン・リン容疑者（28）ら男女6人です。レ容疑者らは今年1月、埼玉県川口市のマンションにいたベトナム国籍のグエン・ホアイ・ラムさん（24）から金を奪う目的で手足を粘着テープで縛ったうえ、顔や頭を殴るなどして死亡させた疑いがもたれて