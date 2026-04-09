中道改革連合、立憲民主、公明の3党がまとめた防衛装備品の輸出ルール見直しに関する提言案が判明した。殺傷能力の高い武器の輸出に閣議決定や国会への事前通知の義務化など厳格審査を求めた。関係者が9日明らかにした。