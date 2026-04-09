私たちの周りにいる「カラス」。春になると、その行動が実は「停電」を引き起こすんです。きのうは新幹線もストップ。ディズニーの人気アトラクションは意外な被害に見舞われました。千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート。大人も子どもも楽しめる「夢の国」ですが。来園客「かわいそうじゃない。カラスに…」ディズニーのキャラクター、「ラプンツェル」の“長い長い金髪”がカラスに引きちぎられています。同様の被害は「ラ