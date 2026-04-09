コンビニエンスストアのミニストップは、去年3月から今年2月までの1年間の決算を発表しました。最終的な損益がおよそ56億円3000万円の赤字になりました。赤字は3期連続です。また、本業のもうけを示す営業損益も36億1000万円の赤字となりました。去年8月に判明した、店内調理のおにぎりなどの消費期限を偽って販売していた問題で、客数や売り上げが減少したほか、加盟店への支援や再発防止策にかかる費用などが膨らんだことなどが