自宅マンションのエレベーターについて、設置後何年経っているかご存じですか？メーカーは、設置から25年を更新の目安としているようです。ただ、それを鵜呑みにして工事の見積もりを頼むと、「驚くような高い見積もりが出てくる」ことに……。マンション住人が必死に積み立てる「修繕積立金」を無駄遣いしないため、一級建築士・建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、エレベー