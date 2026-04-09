長岡市で9日、信濃川の中洲で身元不明の女性が遺体で発見されました。遺体が発見されたのは長岡市釜ケ島の信濃川の中洲です。警察によりますと9日午前10時すぎ、信濃川の河川敷で石拾いをしていた男性から「信濃川右岸に遺体が漂着している」と110番通報がありました。遺体は年齢不詳の女性で、黒色の長袖シャツを着て、水色のジーパンをはき、黒いタイツを着用しているということです。遺体に目立った外傷はないということ