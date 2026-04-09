NHK・Eテレ人気子供向け番組「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた「ゆうなちゃん」こと杉山優奈さん（23）が自身のインスタグラムを更新。19歳で母となった杉山さんは、ワンワンの中の人を務めるチョーさん（68）とのツーショットと秘蔵エピソードを明かしました。【写真】「ゆうななら絶対大丈夫だから」杉山優奈さんとチョーさんのツーショット杉山優奈さんは2011年から2015年まで「いないいないばあっ！」のおね