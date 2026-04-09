「若いころに置いてきた夢を、30年越しに叶えました」【写真】30年越しの夢を実現…「YASUKO」の文字が刻まれた門扉の前で笑みを浮かべるタカハシさん2026年2月、そんな言葉をつづったThreadsの投稿が、多くの人の心をつかみました。投稿したのは、手描き友禅と藍染めでハワイの風景を表現する染色作家、タカハシヤスコさん（作家名：equbo、@equbo）です。20代のころ、ラジオで知ったフランスの礼拝堂再