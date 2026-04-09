手頃な価格で選べるコンパクトミニバンの実力クルマ選びにおいて、見た目の華やかさや最新機能の充実度に目が向きがちですが、実際に長く使うことを考えると、日常生活にどれだけなじむかが重要になってきます。特に通勤や買い物、家族の送迎など、日々の移動を支える存在としては、扱いやすさとコストのバランスが取れていることが欠かせません。【画像】超いいじゃん！ これが“軽自動車”価格のトヨタ最新「コンパクトミニ