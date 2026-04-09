大阪・関西万博で展示された体験型コンテンツ『モンスターハンター ブリッジ』が、2027年度を目処に兵庫県立淡路島公園「ニジゲンノモリ」へ移設されることが発表された。 【画像あり】体験の様子 『モンスターハンター ブリッジ』は、カプコンが大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」のテーマ「REBORN」から着想を得て開発した「モンスターハンター」シリーズの体