次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、世間体を気にしすぎる義母の信じられない発言です。結婚まで秒読みの2人、“彼女の妊娠”判明。しかも、お腹の子どもはすでに妊娠7か月にもなっていたのです。これには一同ビックリ！結婚に妊娠とうれしいお知らせの連続に、彼女のご両親は大喜びですが