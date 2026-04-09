きょう正午すぎ、山形県上山市の山中で火災が発生し、防災ヘリなどが現在も消火活動にあたっています。 【画像】立ちのぼる煙、消火活動の様子 今のところ、けが人はいないということです。 近隣の住民「まさか上山で山火事とは」 消防によりますと、きょう正午すぎ、上山市の鶴脛町追立平付近で「山の中で大量の煙が見える」と近くの住民から通報がありました。 現在も、消防が地上での消火活動を行っているほか、宮城県の消