サイバー空間での犯罪に対応するため、道警が新たに設置した「サイバー局」の発足式が開かれました。サイバー局の発足式では捜査員らおよそ６０人が、友井昌宏本部長から訓示を受けました。道警はこれまで複数の部署でサイバー犯罪対策を行っていましたが、２０２６年度から「サイバー局」を新設し効果的な捜査を目指します。（道警本部生活安全部木元匡サイバー局長）「安心して暮らせる北