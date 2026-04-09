県立高校再編の統廃合対象となっている河内高校周辺の住民らが、県に存続を求める要望書を提出しました。 河内高校の周辺住民らは都市部の高校１８校を７校に統廃合する県教委の再編案に対し、２度目となる要望書を県に提出しました。 先月の説明会では「統合が押し切られるのでは？」という不安の声が聞かれたとし、人口減少が進む周辺地域を守るためにも河内高校の存続を望んでいると訴えました。 河内高等学校と地域の将