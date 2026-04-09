北海道・石狩市の工場で作業中だった５０代の男性従業員が、鉄パイプに挟まれる事故があり意識不明の重体です。午前１０時４５分ごろ、石狩市新港南３丁目にある工場の関係者から「パイプの間に挟まれ、男性の意識がない」と消防に通報がありました。消防によりますと、男性は直径およそ１メートルのパイプとパイプの間に挟まった状態で、およそ１０分後に救助されましたが意識不明の重体です。警察によりますと、工場では鉄