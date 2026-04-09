3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。黒のロングワンピース姿で、クールで艶やかな表情をしたショットを多数公開した。【写真】「体に気をつけて」タイトな黒ワンピース姿を披露した、第2子を妊娠中の倖田來未倖田は「billboard Japan (@billboard_japan )さま!!1時間以上のインタビュー愛情たっぷりの記事を書いてくれました!!ぜひみなさん、『KODA KUMI 25th ANNIV