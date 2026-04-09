◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)大谷翔平選手が今季2度目の”投打二刀流”試合に臨み、6回1失点で勝ち負けつかず。打撃では3打数無安打でしたが、四球と死球がそれぞれ1度ずつと計2度出塁しました。大谷選手は初回の第1打席にフォアボールで出塁。これで昨季から続く連続出塁記録を「43」試合に伸ばし、当時マリナーズのイチロー氏が2009年に作った日本選手最長に並びました。その後3回の