旧優生保護法を違憲とした最高裁判決を紹介した高校「政治・経済」の教科書今春の高校教科書検定で合格した公民科目「政治・経済」の教科書5点全てで、障害者らに不妊手術を強制した旧優生保護法に関し、最高裁が2024年に違憲と判断した判決が紹介された。1点は基本的人権に関するコラムで取り上げたが、残る4点はわずかな記述にとどまった。被害者側は教育を被害回復と再発防止の要と位置付けており、内容の深掘りや小中学校教