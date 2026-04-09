記者会見するチームみらいの安野党首＝9日午前、国会チームみらいの安野貴博党首は9日の記者会見で、憲法を改正し自衛隊を明記するべきかどうか問われ「すべきだ」と明言した。党見解ではなく私見と断った上で「自衛隊が戦力かどうかは論争になっている。解釈次第で現実をいかようにも操作できてしまうのでは、立憲主義自体が損なわれる。現実に即した表現を模索すべきだ」と指摘した。戦力不保持を定めた9条改正は「平和主義