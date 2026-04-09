定例記者会見で話す第11管区海上保安本部の坂本誠志郎本部長＝9日午後、那覇市第11管区海上保安本部（那覇）の坂本誠志郎本部長は9日の定例記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故を巡り「管内でこのような痛ましい事故が起こったことをとても残念に思う」と述べ、哀悼の意を示した。11管は業務上過失致死傷などの容疑で船の運航団体の事務所などを家宅捜索して