体操界初のプロチーム「ハヤブサS.C.」の男子所属選手発表会見が9日、都内で行われ、パリ五輪団体金メダルの萱和磨（29）と18年全日本個人総合王者の谷川翔（27）の2人が初代メンバーとして参加した。「失敗しない男」として名をはせるパリ五輪主将の萱は「ロスで金メダルを獲るために一番良い方法を僕なりに考えていた」とし「最大の目標のロス五輪金メダルを獲るための環境を整備してもらえることが一番刺さった」と入団の経