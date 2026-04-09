二宮町役場（資料写真）神奈川県の二宮町選挙管理委員会は９日、任期満了（ともに１１月２９日）に伴う町長選と町議選（定数１４）を、１１月１０日告示、同１５日投開票の日程で行うと発表した。３月２日現在の有権者数は、２万３７１８人（男１万１３７９人、女１万２３３９人）。