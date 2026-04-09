メッセンジャーの黒田有（56）が9日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。トランプ米大統領はイランとの2週間の停戦合意を「勝利」と主張しているが、イラン国営英語放送局プレスTVは8日、ホルムズ海峡が「完全に封鎖された」と報じた。イスラエル軍がレバノン攻撃を続けていることに対抗措置を取った可能性がある。トランプ氏はイランを念頭に、「文明が滅びる」とSNS