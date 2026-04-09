今回のテーマは、お金持ちの「お金の使い道」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。今回は富裕層、超富裕層の皆さんに、「お金の使い道」について聞いてみました。さっそく解説します。1.「資産運用・投資」富裕層の皆さんにとって、お金は「使うもの」であるの