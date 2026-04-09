【モデルプレス＝2026/04/09】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月8日、自身のInstagramを更新。親友とのプリクラを公開し、話題となっている。【写真】M!LK佐野「ビジュ良すぎ」親友との2ショットプリクラ◆佐野勇斗、親友とのプリクラ公開佐野は「親友と爆裂かましてきた」とつづり、写真を複数枚公開。「ば・く・れ・つ」との落書きがされたプリクラにはグループの楽曲「爆裂愛してる」の振り付けである爆裂ポー