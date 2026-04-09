『ザ・クラッシュと日本』が、ポール・シムノンの来日に合わせて4月30日に緊急発売される。パンク・ヒストリーにおいて最も大きな影響力を誇ったザ・クラッシュ（The Clash）。同バンドの来日公演は1982年の1回のみであったが、当時の活動において数々の逸話が残されていたことを明らかにする一冊だ。本書には、ボーカルのジョー・ストラマーが長崎から訪れた男子高校生を自身のホテルの部屋に宿泊させたエピソードや、ロンドンの