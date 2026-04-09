見頃を迎えたチューリップ レオマリゾート(丸亀市綾歌町栗熊西) 春らんまんの景色です。香川県丸亀市のテーマパークでチューリップの花が見頃を迎えています。 赤、黄色、白のカラフルな花。丸亀市のレオマリゾートで「チューリップ祭」が開かれ、色とりどりのチューリップが一面に咲き誇っています。 園内に植えられているのは約60品種、7万本ほど。花びらが折