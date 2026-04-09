2週間の停戦で合意したアメリカとイランですが、双方の認識が食い違っていて、先行きは不透明です。影響を受ける福岡の現場を取材しました。 アメリカとイランの2週間の停戦合意を受け、原油価格の主要指標であるWTI原油の先物価格は、一時、1バレル＝91ドル台まで急落し、8日は95ドル前後で推移しました。 9日、福岡県久留米市で農業を営む佐藤弘也さんのもとを訪ねました。■佐藤弘也さん「これはビニールハウスで