アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/09営業日時点＝ 上海銅 0.62％ 上海ゴム 0.29％ 大連とうもろこし 0.25％ 上海異形鉄筋 -0.09％ 上海重油 -2.67％ 大連ポリエチレン -3.53％ ＊数値は前日比％