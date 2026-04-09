テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が７日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。番組では視聴者から寄せられた投稿を紹介。「先日、こだわりが強そうなブリトー屋さんに行きました。私は辛いのが苦手なので『サルサ抜きってできますか？』と聞いたら、店員さんに『それ抜くとバランス崩れるんで。どのくらい苦手なの？』と言われました。言い方はそこまでキツ