ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が、13日放送のTOKYO FM『THE TRAD』（後3：00）にゲスト出演することが決定した。【写真複数あり】「コラボやっぱりキター」コナミ本社で仲むつまじい“ガチ対決”の様子が公開された三浦璃来＆木原龍一番組では、自身のプログラム使