高市総理が意欲を示す憲法改正をめぐり、いまの国会では初めてとなる討論がおこなわれました。衆議院では憲法改正の発議に必要な議席を持つ与党。議論は進むのでしょうか。高市総理「どのような国を創り上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法です」今年2月の施政方針演説で、憲法をめぐって「建設的な議論が加速する」ことに期待を示した高市総理。きょう、その議論の場となる衆議院の憲法審査会がいまの国会で初めて開か