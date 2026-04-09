融資金詐取事件での太陽光発電関連会社社長に対する取り調べを巡り、特別公務員暴行陵虐容疑で不起訴とされた元東京地検特捜部検事を刑事裁判にかけるよう求めた付審判請求を受け、東京高検が不起訴の判断を維持したことが9日、分かった。弁護人が高検に請求していた。高検は同日、書類を東京地裁に送付。地裁が刑事裁判を開くかどうか決める。