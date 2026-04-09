阪神は9日、2軍SGLスタジアム1階グッズショップ「TigersShopnext」で18日から、人気キャラクター「くまモン」と「ひこにゃん」とコラッキーのコラボグッズを発売すると発表した。Tシャツ（3300円）、アクリルスタンド（1650円）（全て税込み）などが数量限定で発売される。