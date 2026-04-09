三重県の新名神高速で6人が死亡した事故。検察はきょう、大型トラック運転手の女を過失運転致死の罪で起訴しました。この事故は先月20日未明、三重県亀山市の新名神高速・下り線で大型トラックが、一家で観光に向かっていた松本幸司さんの車に追突するなどし、あわせて6人が亡くなったものです。検察はきょう、大型トラックを運転していた水谷水都代被告（54）を過失運転致死の罪で起訴しました。警察の調べに対し、水谷被告は「ス