京都大学、岡山大学、上海交通大学の研究グループは、惑星表面の磁場強度の違いが、木星と土星の巨大衛星に関する謎を解くシナリオを提唱しました。 【写真を見る】木星と土星の「巨大衛星に関する謎」を解くシナリオを提唱惑星の表面磁場強度の違いに着目【岡山大学】 研究成果は、4⽉2⽇に英国の国際学術誌 Nature Astronomy にオンライン掲載されました。 「表⾯磁場強度」が衛星系の違いの謎を解