気象庁によりますと、近畿地方では、あす（１０日）明け方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要だとしています。 【画像をみる】近畿地方 10日（木）～14日（火）3時間ごとの雨風シミュレーション＆16日間天気予報 ▶９日（木）～１４日（火）近畿地方 3時間ごとの雨風シミュレーション ［気象概況］低気圧が黄海を東北東へ進んでいます。１０日にかけて、低