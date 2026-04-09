ファーストリテイリングがこの日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、売上高を３兆８０００億円から３兆９０００億円（前期比１４．７％増）へ、営業利益を６５００億円から７０００億円（同２４．１％増）へ、純利益を４５００億円から４８００億円（同１０．９％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２７０円の年５４０円から中間・期末各３２０円の年６４０円（前期５００円）に引き上げた