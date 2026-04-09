瀬戸内地方は湿った空気の影響で雨が降っています。9日夜も雨雲がかかるでしょう。 10日も前線や湿った空気の影響で、昼過ぎにかけて広く雨が降る見込みです。雷を伴って激しく降るおそれがあるため、天気の急変に注意してください。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山で14度、津山で13度、高松で15度の予想です。9日朝よりも8度以上気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で24度、津山で23度、高松で25