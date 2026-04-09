ロベール・ブレッソン監督の特集上映「ロベール・ブレッソン傑作選」が、4月18日よりユーロスペースにて開催されることが決定した。 参考：レオス・カラックスと黒沢清が対談ゴダールからの影響や“映画の未来”を語り合う ブレッソンは、ジャン＝リュック・ゴダール、濱口竜介、ヴィム・ヴェンダースら世界の映画作家たちに多大な影響を与えてきたフランスの映画監督。職業俳