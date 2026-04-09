“アマルフィ”は、フェラーリの新たなFRスポーツ。成功作ローマの後継モデルで、そのプロポーションや基本メカニズムはローマを踏襲している。しかしボディパネルはすべて新設計。3.9L・V8ツインターボは、ローマ比20cvパワフルな640cvを発生し、足回りの制御も一新された。つまり伝統を継承しながら、積極的に未来を志向した“フレッシュな跳ね馬”である。今回は車名の由来となったアマルフィを彷彿させるポルトガル・ファロの