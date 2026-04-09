10年、20年先の社会の変化を見据えて、子どもの教育を考え始める親が増えている。幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が、教育の新潮流から、子どもの学力の伸ばし方のヒントなどを解説する本連載。今回からは3回に分けて、2026年の中学入試を振り返り、全体の総括、レベル別・地域別の傾向、試験問題のトレンドと対策について語ってもらった。今回は全体の概況とトレンドについてお届けする。（進学塾VAMO