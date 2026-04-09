意外な結果が、日本の早朝を騒然とさせた。現地時間４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、ラ・リーガ王者のバルセロナが、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。同国対決に０−２で完敗を喫し、窮地に立たされた。主導権を握っていたバルサだったが、44分にCBのパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネを後ろから倒し、決定機阻止で一発レッド。さらにこのファウルで与えたFKをフリアン・