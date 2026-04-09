やりたくない仕事を任された時、どうしてもやる気が出ないかもしれません。ただ、会社員として働いている以上、「与えられた仕事」を避けることはできません。ならば、全力で取り組みましょう。そうすることで見えてくる景色があるのです。（ギックス共同創業者田中耕比古）目の前の仕事に全力で取り組むことの意義4月は、新入社員が入社する季節です。また、組織変更や異動なども多いタイミングです。そのため、「新しい仕事